Avrupa Bankaları Stablecoin İle İleri Gidiyor

GENEL GÖRÜNÜMÜN DEĞİŞTİREN ADIM

Kripto para dünyası ile geleneksel bankacılık arasındaki engeller ortadan kalkarken, Avrupa’dan dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. Societe Generale’in duyurusu, Avrupa bankalarının kurumsal düzeyde stablecoin üretiminde öncü bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. USD CoinVertible projesi, Societe Generale’in kripto odaklı yan kuruluşu SG-Forge aracılığıyla uygulanacak. Proje, daha önce Nisan 2023’te başarıyla piyasaya sürülen euro cinsinden EURCV stablecoin ile bağlantılı olarak geliyor. SG-Forge CEO’su Jean-Marc Stenger, dolar destekli bir ürün oluşturmanın, küresel stablecoin piyasasında ABD dolarının baskın etkisi nedeniyle mantıklı bir sonraki adım olduğunu ifade ediyor. Stenger, bu projenin müşterilerin kurumsal düzeyde stablecoin avantajlarından yararlanmasını sağlayacağını vurguluyor.

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEDE YER ALAN YENİ PROJELER

Döviz destekli bu iki kripto varlık, Avrupa’nın Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemeleri doğrultusunda yetkili Electronic-Money Token’lar olarak değerlendiriliyor. 2023 Haziran ayında yürürlüğe giren MiCA, Avrupa sınırları dahilinde dijital varlıklar için bütünleşik bir düzenleyici yapı sunuyor. USDCV’nin duyurusu, dünya genelindeki geleneksel finans kurumlarının artan ilgisi ile de örtüşüyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, büyük ABD bankaları ortak bir stablecoin girişimi üzerine araştırmalar yapıyor. Ayrıca, Stripe kurucu ortağı John Collison, birkaç bankanın stablecoin entegrasyonuna büyük bir ilgi gösterdiğini belirtiyor.

STABLECOIN PAZARINDA YENİ DÖNEM

Stablecoin piyasası, bu ayın başlarında Tether ve Circle liderliğinde ilk kez 250 milyar doları aşarak yeni bir döneme girdi. Düzenleyici yaklaşımlar, hem ABD’de hem de dünya genelinde hızla ilerliyor. Washington’daki yasa koyucular, Trump döneminde gündeme gelen kripto bağlantılı meseleler karşısında GENIUS Yasasını ilerletme konusunda adım atıyor.