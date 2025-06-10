Avrupa Bankaları Stablecoin Piyasasında Lider

Kripto para sektörü ve geleneksel bankacılık arasındaki engeller giderek ortadan kalkıyor ve Avrupa’dan kayda değer bir hamle gerçekleşiyor. Societe Generale’in açıklaması, Avrupa bankalarının kurumsal düzeyde stablecoin piyasasında liderlik ettiğini ortaya koyuyor. USD CoinVertible projesi, Societe Generale’in kripto odaklı yan kuruluşu SG-Forge aracılığıyla hayata geçiriliyor. Bu proje, daha önce Nisan 2023’te başarıyla sunulan euro cinsinden EURCV stablecoininin ardından geliyor. SG-Forge CEO’su Jean-Marc Stenger, dolar destekli bir ürün oluşturmanın, ABD dolarının küresel stablecoin piyasasındaki baskın pozisyonuna yanıt olarak gelen bir sonraki adım olduğunu ifade ediyor. Stenger, bunun müşterilerine kurumsal düzeyde bir stablecoinin avantajlarından yararlanma olanağı sunacağını belirtiyor.

AVRUPA’DA DÜZENLEMELERİN ETKİSİ

Döviz destekli bu iki kripto varlık, Avrupa’nın Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerine uygun olan yetkili Electronic-Money Token’lar olarak öne çıkıyor. Haziran 2023’te yürürlüğe giren MiCA, Avrupa’daki dijital varlıklar için birleşik bir düzenleyici çerçeve sunuyor. USDCV’nin tanıtımı, dünya genelinde geleneksel finansal kurumlardan artan ilginin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Wall Street Journal haberine göre, büyük ABD bankaları ortak bir stablecoin girişimini araştırıyor. Stripe kurucu ortağı John Collison da bazı bankaların stablecoin entegrasyonuyla büyük bir ilgi duyduğunu ifade ediyor.

STABLECOIN PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Bu esnada stablecoin piyasası, Tether ve Circle’ın öncülüğünde bu ayın başlarında ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı. Düzenlemeler, ABD’de ve dünya genelinde gelişim göstermeye devam ediyor. Washington’daki politika yapıcılar, Trump’ın kripto bağlantıları üzerindeki tartışmalara rağmen GENIUS Yasası’nı ileriye taşımaya yönelik adımlar atıyor.