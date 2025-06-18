Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü, İran’ı değerlendirdi

AB KOMİSYONU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun sözcüsü Anouar El El Anouni, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “mümkün olduğunu” öne sürdüğü İran’da rejim değişikliği konusuna değindi. El Anouni, İran’da rejim değişikliğinin AB’nin “üzerinde mutabık kaldığı” bir pozisyon olmadığını belirterek, “Yaptırımlar dahil olmak üzere elimizdeki tüm seçenekleri göz önünde bulundurarak İran’la ilgili endişe duyduğumuz tüm konuları ele almak üzere İran’a yönelik kapsamlı bir politika yaklaşımına bağlıyız.” dedi.

DIPLOMATİK ÇABALAR DEVAM EDİYOR

El Anouni, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın diplomatik çabaların artırılması amacıyla İran, İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere tüm taraflarla iletişimde olduğunu ifade etti. Başbakan Netanyahu, 13 Haziran’da İran’a başlatılan büyük çaplı saldırıların ardından, 16 Haziran’da düzenlediği bir basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney’e suikastı işaret ederek, “Ne gerekiyorsa yapacağız.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

İSRAİL’DEN İRAN’A YÖNELİK STRATEJİ

Başbakan Netanyahu’nun İsrailli diğer siyasetçilerle birlikte İran’da rejim değişikliğini ima eden açıklamalar yaptığı görülüyor. Netanyahu, İran’ın zayıfladığını iddia ederek “rejim değişikliğinin mümkün olduğunu” ifade etti. Ayrıca, İran’daki muhaliflere düzenlenen ayaklanma çağrısında bulunarak, “İran yeniden büyük olabilir.” sözlerine yer verdi. İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisleri hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti ve toplamda 224 sivilin öldüğü bildirildi. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı.