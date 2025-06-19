Avrupa Birliği AB Rejim Hakkında Yanıt Verdi

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN İRAN POLİTİKASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Anouar El El Anouni, Brüksel’deki basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’da rejim değişikliği konusundaki sözlerine yanıt verdi. El Anouni, İran’da rejim değişikliğinin AB’nin kabul ettiği bir yaklaşım olmadığını vurguladı. El Anouni, “Yaptırımlar dahil olmak üzere elimizdeki tüm seçenekleri göz önünde bulundurarak İran’la ilgili endişe duyduğumuz tüm konuları ele almak üzere İran’a yönelik kapsamlı bir politika yaklaşımına bağlıyız.” diye konuştu.

DİPLOMASİK ÇABALAR DEVAM EDİYOR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, gerilimi azaltmak için İran, İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri ile temas halinde olduğu belirtildi. Başbakan Netanyahu, İran’a yönelik 13 Haziran’da başlattıkları saldırılar sonrasında, 16 Haziran’daki basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney’e suikast düzenlenebileceğine dair imada bulunarak, “Ne gerekiyorsa yapacağız.” demişti.

Belirli İsrailli siyasetçiler, İran’da rejim değişikliği imasında bulunurken, Netanyahu, İran’ın zayıfladığını ve “rejim değişikliğinin mümkün olduğunu” iddia etti. Netanyahu, İran’daki muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaparak, “İran yeniden büyük olabilir.” ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ile ordu komuta kademesine yönelik büyük çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutanın yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın 224 olduğu belirtilirken, İran ordusunun İsrail’e düzenlediği misillemede 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı.