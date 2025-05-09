Avrupa Birliği, ABD’ye Misilleme Hazırlıyor

EUROPA BİRLİĞİ, ABD’YE KARŞI MESAFESİNİ BELİRLEYECEK

Küresel ticaret savaşındaki geçici iyileşmenin ardından, Avrupa Birliği (AB), ABD’nin son dönem politikalarına karşı durarak kendi ekonomik önlemlerini almaya hazırlanıyor. Çin’den sonra, Avrupa Birliği de ABD’ye karşı yanıt vermek için adımlar atma aşamasına gelmiş durumda. AB Komisyonu, ABD ile otomobil ve karşılıklı tarifeler konusundaki anlaşmazlıkların müzakere ile çözülememesi durumunda gerçekleştireceği eylemler hakkında bir açıklama yayımladı.

ABD İLE MÜZAKERE SÜRECİ VE DİĞER ÜRÜNLER

Açıklamada, AB ve ABD arasındaki müzakerelerin karşılıklı fayda sağlayan bir sonuca ve ABD’nin tarifelerinin kaldırılmasına ulaşmaması durumunda uygulanacak ürünlerin listesi hazırlandığı ifade edildi. “Liste, geniş bir yelpazedeki endüstriyel ve tarımsal ürünleri kapsayan 95 milyar avro değerindeki ABD’den ithalatı kapsıyor.” ifadesi bu açıklamada yer aldı. ABD’ye 4,4 milyar avro değerindeki belirli AB çelik hurdası ve kimyasal ürün ihracatına yönelik kısıtlamalar da göz önünde bulunduruldu. Ayrıca, ABD’nin açıkladığı tarifelerin 90 günlük kısmi askıya alınması çerçevesinde AB’nin, müzakereler yoluyla karşılıklı faydalı ve dengeli bir çözüm bulma önceliği olduğu vurgulandı.

ABD ÜRÜNLERİNE YÖNELİK LİSTE BELLİ OLDU

AB’nin müzakerelerde olumlu bir sonuca ulaşamazsa, tüketicilerini ve endüstrisini korumak adına muhtemel karşı önlemleri hazırlamaya devam ettiği belirtildi. AB’nin, ABD ile otomobil ve otomobil parçaları ile ilgili tarifeler konusunda Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) resmen istişare süreci başlatacağı da kaydedildi. Öte yandan, ABD ürünlerine yönelik önlemler listesinin 218 sayfa olduğu açıklandı. Listede şarap, balık, at, uçak, otomobil ve parçaları, kimyasallar, makineler ve sağlık ekipmanları gibi birçok ürün sıralanıyor. Bu noktada, listedeki ürünler hakkında AB üyesi ülkeler ve Avrupa firmalarıyla bir aylık bir istişare süreci başlatılmış durumda.

ABD’NİN TARİFELERİ VE ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatı için yüzde 25 gümrük vergisi uygulamıştı. Daha sonra Trump, AB ürünlerine yönelik yüzde 20 oranında ek tarifelerin getirildiğini duyurdu. ABD, ayrıca gelen tüm araç ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25’lik tarife uygulaması sonucunu doğurdu.