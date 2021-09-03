Avrupa Birliği, AstraZeneca ile anlaştı

Avrupa Birliği, üçüncü çeyrek bitimine kadar 60 milyon doz, dördüncü çeyrek bitimine kadar 75 milyon doz aşı sağlamak üzere AstraZeneca ile anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten AstraZeneca arasında aşı tedariki konusunda yaşanan davada uzlaşı sağlandı.

AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca’ya karşı başlattığı hukuki sürecin taraflar arasında anlaşma sağlanarak sonlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, AstraZeneca’nın AB’ye ikinci çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 100 milyon doz aşı teslim ettiği anımsatılarak, anlaşma çerçevesinde firmanın üçüncü çeyrek bitimine kadar 60 milyon doz, dördüncü çeyrek bitimine kadar da 75 milyon doz olmak üzere 2021 sonuna kadar toplam 135 milyon doz aşı tedarik etmeyi taahhüt ettiği kaydedildi.

Buna ilave olarak AstraZeneca’nın gelecek yıl mart ayı bitimine kadar AB’ye 65 milyon doz aşı sağlayacağı belirtilen açıklamada, böylelikle firmanın ilk sözleşmeye uyumlu biçimde AB’ye toplamda 300 milyon doz aşı sağlamış olacağı ifade edildi.