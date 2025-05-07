Avrupa Birliği, Gazze Ablukasını Kaldırmalıdır

AB KOMİSYONU GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze Şeridi’nde 2 aydan fazla bir zamandır insani yardım girişi olmadığını vurguladı. Uluslararası insancıl hukuk gereği İsrail’in bu bölge üzerindeki ablukayı hemen sona erdirmesi gerektiği bildirildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Akdeniz’den Sorumlu Üye Dubravka Suica ve Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üye Hadja Lahbib, Gazze’deki insani krize dair ortak bir yazılı açıklama yaptı.

GAZZE’DE İNSANİ YARDIM ÇIĞLIĞI

Açıklamada, bölgede 2 aydan fazla süredir insani yardımların giremediğine dikkat çekilirken, bu durumun “endişe verici” olduğu ifade edildi. Bu sürecin, Gazze üzerindeki en uzun süreli abluka olduğuna vurgu yapıldı. Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlar, Gazze’deki gıda stoklarının tükendiğini ve temiz suya erişim sorunları yaşandığını raporladı. Ayrıca, insani yardım kuruluşları açlık sorunuyla ilgili uyarılarını sürdürüyor.

İSRAİL’E ACİL ÇAĞRI

Açıklamada, Gazze sınırındaki 2,2 milyon nüfusun 3 aylık insani yardım ihtiyacını karşılayacak tonlarca yardımın beklediği belirtildi. AB, İsrail’e Gazze üzerindeki ablukanın derhal kaldırılması çağrısını yineledi. “İşgalci güç olarak İsrail, uluslararası hukuk çerçevesinde insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür.” denildi. Ayrıca, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşmasının gerekliliği vurgulandı ve “Mesajımız nettir: insani yardım asla siyasileştirilmemeli ya da askerileştirilmemelidir.” ifadesine yer verildi.

ATEŞKES VE DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamada, AB’nin “ateşkesin yeniden sağlanması, esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi” yönündeki çağrısı tekrarlandı. Filistin halkına yönelik “sarsılmaz destek” ise teyit edildi. Öte yandan, İsrail, mart ayının başında, Gazze’ye her türlü insani yardımın durdurulmasına karar verdiğini açıklamıştı.