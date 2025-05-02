Avrupa Birliği Harekete Geçti TikTok İçin

AVRUPA BİRLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Avrupa Birliği, TikTok’un Çinli yetkililerle kullanıcı verilerini paylaşma iddialarına karşı önlem almaya başladı. Brüksel yönetimi adına hareket eden İrlanda’nın veri koruma kurumu, TikTok’a 530 milyon avro (600 milyon dolar) tutarında önemli bir para cezası kesti.

TIKTOK İTİRAZDA BULUNACAK

TikTok, İrlanda’nın verdiği 530 milyon euroluk cezanın ardından itiraz sürecini başlatmayı planladığını duyurdu. Çin merkezli bu popüler sosyal medya platformu, Avrupa verilerini Çin’de barındırdığı yönündeki iddiaları daha önce yalanlamış olsa da, soruşturma sürecinde bu durumu kabul etti. Şirket, Çin makamlarından Avrupa kullanıcı verileriyle ilgili hiçbir zaman bir talep almadığını savundu.

ABD’nin de hedefinde olan TikTok, kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşma endişeleri dolayısıyla zor bir süreçten geçiyor. TikTok’un, ABD’li bir firmaya satılmaması durumunda bu ülke içerisindeki faaliyetlerinin sonlandırılacağı açıklanmıştı. Ocak ayında, Washington yönetimi TikTok’a yönelik bazı kısıtlamaları yürürlüğe koymuş ve platform erişime kapatılmıştı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin etmesinin ardından TikTok, ülke içerisinde yeniden erişime açıldı. Yine de Trump, kısa bir süre önce TikTok’un ABD varlıklarının Çin’den ayrılması yönündeki düzenlemenin hâlâ masada olduğunu belirtmişti.