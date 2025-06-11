“Avrupa Birliği, İsrail’e Geri Adım Uyarısı”

İSRAİL’İN SÜRDÜRÜLEN SALDIRILARI

Gazze, insanlığın gördüğü en büyük saldırı ve işkencelere sahne olan bir bombardımanla karşı karşıya kalıyor. İsrail, çirkin eylemlerine devam ediyor. Saldırılardan kaçmayı başaran ancak yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren masum Filistinliler, her gün can korkusu ve açlıkla sınanıyor. Tel Aviv yönetimi, şimdilerde Filistin bankacılık sistemini hedef almış durumda.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının “dokunulmazlığının” kaldırılması talimatını vermesinin ardından uluslararası toplum tepkilerini gösterdi. Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Anouar El Anouni, Smotrich’in bankalar konusundaki talimatıyla ilgili açıklamada bulundu. El Anouni, AB’nin bu durumdan “derin endişe” duyduğunu belirtti ve İsrail’i, karardan geri adım atmaya çağırdı.

FİLİSTİN YALNIZ KALAMAZ

El Anouni, Filistin ekonomisinin Batı Şeria’da yaygın bir şekilde şekelle yapılan işlemler için İsrail bankalarına bağımlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu konuda kasıma kadar geçerliliği bulunan bir anlaşmanın mevcut olduğunu hatırlattı. Smotrich’in kararının onanması durumunda, AB’nin “Filistinlilere ve Filistin yönetimine taahhüt ettiği destek üzerinde derhal bir etkisi” olacağına dikkat çekti. El Anouni, “AB, İsrail’e bu karardan derhal geri dönmesi ve Filistin yönetiminin çökmesine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulunuyor.” dedi.

SMOTRICH’İN TALİMATININ ETKİLERİ

Smotrich’in talimatı, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının “dokunulmazlığının” sona ermesini hedefliyor. Bu durum, Filistin bankacılık sisteminin çökme tehlikesini gündeme getiriyor. İsrail bankaları, Filistin bankalarıyla işlem yapmaları halinde, yasal olarak kovuşturulmamak için hükümetten yıllık bir garanti talep ediyor. Smotrich’in talimatı, Filistin-İsrail bankacılık işlemlerinin durdurulması anlamına geliyor. Ayrıca, İsrail’in Filistin yönetiminin ekonomisini zayıflatmak amacıyla Filistinlilerin vergi gelirlerini alıkoyma gibi birçok icraatta bulunduğu bilgisi de mevcut.