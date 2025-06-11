Avrupa Birliği, İsrail’e Geri Adım Uyarısı

GİDEREK DERİNLEŞEN BOMBARDIMAN

Gazze’de insanlık tarihinin en büyük saldırı ve işkencelerine tanıklık eden bir bombardıman başlatan İsrail, şiddet eylemlerini sürdürüyor. Saldırılardan kaçmayı başaran masum Filistinlilerin yaşamları, can korkusu ve açlıkla her gün sınanıyor. Tel Aviv yönetimi, son dönemde Filistin bankacılık sistemlerini hedef almaya başladı. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının “dokunulmazlığının” kaldırılması talimatını verdikten sonra uluslararası toplumdan gelen tepkilere maruz kaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN İSYANA UYARI

Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Anouar El Anouni, Smotrich’in bankalar konusundaki talimatı hakkında gelen sorulara yanıt verdi. El Anouni, AB’nin bu talimattan “derin endişe” duyduğunu vurgulayarak, İsrail’i bu karardan geri adım atmaya davet etti. El Anouni, “Filistin ekonomisi, Batı Şeria’da yaygın şekilde şekelle yapılan işlemleri gerçekleştirmek için İsrail bankalarına bel bağlıyor” diyerek bu konuda, kasıma kadar geçerliliği olan bir anlaşmanın bulunduğunu hatırlattı. Smotrich’in kararının onaylanması durumunda, AB’nin “Filistinlilere ve Filistin yönetimine taahhüt ettiği destek üzerinde derhal bir etkisi” olacağına dikkat çekti.

SMOTRICH’İN İKİYÜZLÜ TAHMİNLERİ

Smotrich’in, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının “dokunulmazlığının” sona erdirilmesi emrini vererek, Filistin bankacılık sisteminin çökmesi tehlikesini gündeme getirdiği bildirildi. İsrail bankaları, Filistin bankalarıyla işlem yapma durumunda yasal olarak kovuşturulmamak için hükümetten yıllık bir garantiye ihtiyaç duyuyor. Smotrich’in talimatı, Filistin-İsrail bankacılık işlemlerinin durdurulması anlamına geliyor. İsrail, Filistin yönetiminin ekonomisini daha da zayıflatmaya yönelik birçok eylemde bulunarak, Filistinlilerin vergi gelirlerini alıkoyma gibi icraatları da gündeme getiriyor.