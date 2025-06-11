Avrupa Birliği, İsrail’e Geri Adım Uyarısı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE FİLİSTİN BANKACILIĞINA YÖNELİK TEHDİT

Gazze’de insanlığı derinden etkileyen en büyük saldırılara sahne olan bombardımanları sürdüren İsrail, çirkin eylemlerine ara vermeden devam ediyor. Bu saldırılardan kaçmayı başaran, fakat yaşamlarını zor koşullarda sürdürmeye çalışan masum Filistinlileri her gün can korkusu ve açlıkla sınayan Tel Aviv yönetimi, yeni hedef olarak Filistin bankacılık sistemlerini seçti. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının “dokunulmazlığının” kaldırılması yönünde talimat verince uluslararası toplumdan ciddi tepkiler aldı.

Brüksel’de düzenlenen haftalık basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Anouar El Anouni, Smotrich’in bu talimatı hakkında gelen sorulara yanıt verdi. El Anouni, AB’nin bu talimattan “derin endişe” duyduğunu ifade etti ve İsrail’i, bu karardan geri adım atmaya davet etti. Ayrıca, Filistin ekonomisinin Batı Şeria’da yaygın olarak kullanılan işlemleri gerçekleştirmek için İsrail bankalarına güvendiğini hatırlattı. El Anouni, “Bu karar onaylanırsa AB’nin, Filistinlilere ve Filistin yönetimine verdiği destek üzerinde hemen bir etkisi olacak” diyerek, İsrail’e bu karardan derhal dönme çağrısı yaptı.

SMOTRICH’İN TEHLİKELİ KARARI

Smotrich’in verdiği talimat, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının “dokunulmazlığının” kaldırılmasını öngörüyor. Bu durum, Filistin bankacılık sisteminin çökme tehlikesini gündeme getirdi. Çünkü İsrail bankaları, Filistin bankalarıyla işlem yapmaları durumunda, yasal olarak kovuşturulmamak için hükümetten yıllık bir garanti almak zorunda. Smotrich’in talimatı, Filistin-İsrail bankacılık işlemlerinin sonlanması anlamına geliyor. Ayrıca, İsrail’in Filistin yönetiminin ekonomisini daha da zayıflatmak amacıyla Filistinlilerin vergi gelirlerini alıkoyma gibi birçok önlem aldığı da belirtiliyor.