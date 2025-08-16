Avrupa Birliği Liderleri Zirveye Hazır

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Alaska’daki zirveden sonra ortak bir açıklama yapma konusunda toplandılar. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen toplantının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, bu konuda fikir birliğine vardılar.

ÜÇLÜ ZİRVE HAZIRLIĞI

Açıklamada, “Bu sabah erken saatlerde Başkan Trump, 15 Ağustos 2025’te Alaska’da Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından bizleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i bilgilendirdi. Liderler, Başkan Trump’ın Ukrayna’daki katliamı durdurmaya, Rusya’nın saldırganlık savaşına son vermeye ve adil ve kalıcı bir barış sağlamaya yönelik çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır. Başkan Trump’ın da söylediği gibi, ‘bir anlaşma sağlanana kadar anlaşma yoktur.’ Başkan Trump’ın öngördüğü üzere, bir sonraki adım, yakında görüşeceği Başkan Zelenskiy’nin de yer alacağı daha ileri görüşmeler olmalıdır. Biz de Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile Avrupa’nın desteğiyle üçlü bir zirve için çalışmaya hazırız” denildi.

DESTEK VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Açıklamada, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyabilmesi için sağlam güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğine vurgu yapıldı. “ABD’nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Gönüllüler Koalisyonu aktif rol oynamaya hazırdır. Ukrayna’nın silahlı kuvvetlerine ya da üçüncü ülkelerle iş birliğine herhangi bir sınırlama getirilmemelidir. Rusya, Ukrayna’nın AB ve NATO’ya giden yolunda veto hakkına sahip olamaz. Toprak konusundaki kararları Ukrayna verecektir. Uluslararası sınırlar zor yoluyla değiştirilemez” denildi.

UKRAYNA’YA DAHA FAZLA DESTEK

Açıklamada, Ukrayna’ya destek verilmesinin devam edeceği bildirildi. “Ukrayna’nın güçlü kalmasını sağlamak ve çatışmalara son verecek adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ukrayna’daki ölümler devam ettiği sürece Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye hazırız. Adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Rusya’nın savaş ekonomisine baskı yapmak amacıyla yaptırımları ve diğer ekonomik tedbirleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna, Avrupa’nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyacak bir barış için çalışırken sarsılmaz dayanışmamıza güvenebilir” ifadelerine yer verildi.