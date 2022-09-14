Avrupa Birliği: Rusya’ya yönelik yaptırımlar kalıcı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna ile savaşa girişen Rusya hakkında açıklama yaptı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından Avrupa’yı vuran enerji fiyatlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, AB’nin Ukrayna ile dayanışmasının sarsılamaz olduğunu vurgulayarak, Rusya’ya yönelik yaptırımların gerçek bir etkisi bulunduğunu ve kalıcı olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa Komistonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen yıllık toplantıda konuştu.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda, Komisyonun icraatlarını ve gelecek yıl için önceliklerini anlattığı geleneksel “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska’nın katılımıyla düzenlenen oturumda, tüm kadın yetkililerin Ukrayna bayrağının renklerinde giyinmesi dikkati çekti.

Von der Leyen, Ukrayna’daki savaşa değinerek Rusya’nın yalnızca Ukrayna’ya değil, AB’nin enerjisi, ekonomisi, değerleri, demokrasisi ve geleceğine saldırdığını söyledi.

Von der Leyen, “Bu parlamento, daha önce hiç Avrupa topraklarındaki şiddetli bir savaş hakkında tartışmamıştı. Putin’in cesaret ve dayanışmayla başarısız olacağına ve Avrupa’nın galip geleceğine olan inancımla burada duruyorum. Avrupa’nın Ukrayna ile dayanışması sarsılmaz olarak kalacak” dedi.

Bununla birlikte, von der Leyen, AB’nin üye ülkelerdeki haneleri ve evleri, enerji fiyatlarındaki artışa karşı korumak için çalıştığını söyledi.

Von der Leyen, “Bu devirde savaştan yararlanarak ve tüketicilerimizin sırtına binerek olağanüstü rekor gelirler ve kârlar elde etmek yanlıştır. Bu devirde kârlar paylaşılmalı ve en çok ihtiyacı olanlara yönlendirilmelidir” dedi.