Avrupa Birliği, Yeni Suriye İçin Toplanıyor

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN YENİ SİGORTA

Suriye’nin geleceğinde belirgin bir rol oynamayı hedefleyen Avrupa Birliği (AB), bugün “yeni Suriye” konulu ilk gerçek sınavına çıkıyor. Brüksel’de her yıl düzenlenen Suriye konferansları arasında dokuzuncusu bugün gerçekleşiyor. “Suriye’nin yanında durmak: Başarılı bir geçiş için ihtiyaçları karşılamak” olarak belirlenen tema, önceki sekiz konferanstan oldukça farklı. AB’nin Suriye’ye yaptırım uygulamasına yol açan Esad rejiminin artık mevcut olmaması sebebiyle, bu konferans büyük bir önem taşıyor. Bugünkü etkinlik, Esad’ın devrilmesinin ardından yapılan ilk toplantı olması bakımından dikkat çekiyor. Önceki konferanslar yalnızca ülke içinde ve çevresindeki Suriyelilere yardım amacı taşırken, bu konferans yeni yönetimin uluslararası meşruiyetini pekiştirerek Suriye’nin kendisine de yardım amaçlıyor.

KATILIMCI ÜLKELER VE TEMSİLCİLER

Konferansa Suriye resmi olarak temsil edilecek ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katılması bekleniyor. Bu durum, Suriye’deki yeni yönetimin uluslararası alandaki varlığını güçlendirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Suriye’nin savaş sonrası döneme girdiğini gösteren önemli bir işaret olabilecek. Konferans, Suriye’deki geçiş süreci, ekonomik ve sosyal iyileşme gereksinimleri, insani yardım ve uluslararası destek konuları üzerine yoğunlaşacak. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye halkının yanında olma niyetlerini yineleyerek, “Tüm Suriyelilere ülkelerini kendi özlemleri doğrultusunda yeniden inşa etme şansı verecek kapsayıcı bir geçiş sürecine yardımcı olmak için hiçbir çabadan kaçınmamalıyız” dedi. Toplantıya AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Birleşmiş Milletler ve Türkiye gibi bölgesel aktörlerin de katılması bekleniyor. Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil edecek ve burada Türkiye’nin üç ana başlığını ele alması öngörülüyor.

TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞLERİ

Türkiye, Suriye’nin ekonomik güvenliğini ülkenin istikrarı açısından kritik bir unsur olarak görüyor. Türkiye, Esad döneminde uygulanan AB yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini savunuyor ve bunu şartlara veya takvimlere bağlı olmaksızın gerçekleştirmek istiyor. Türkiye, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini teşvik etmek ve bu süreçte kapsamlı mali destek sağlanmasını talep ediyor. Sürdürülebilir istikrarın sağlanması için ülkenin terör unsurlarından tamamen arındırılması gerektiğini vurgulayan Türkiye’nin bu noktadaki amaçları konferansta dile getirileceği bekleniyor.

AB’Yİ ETKİLEYEN DEĞİŞİMLER

Esad rejiminin çökmesiyle birlikte Suriye politikasını gözden geçiren Avrupa Birliği, uyguladığı 14 yıllık yaptırımlardan bazılarını gevşetmeye başlamış durumda. Bu konuda karar ocakta alındı ve teknik çalışmaların ardından şubat sonunda ilk somut adımlar atıldı. Enerji, ulaştırma, finans ve bankacılık sektörlerine yönelik olarak atılacak adımlar AB’nin belirlediği yol haritası ışığında ilerliyor. Eğer yeni Suriye yönetimi, AB’nin beklentilerine uygun olumlu adımlar atmaya devam ederse, yaptırımların gevşetilmesi süreci devam edecek. Aksi takdirde, Brüksel’in yaklaşımında olumsuz bir değişim olabiliyor.

KONFERANS BEKLENTİLERİ

Geçen yılki konferansta 7.5 milyar Euro yardım toplanmışken, ülkedeki tüm parametrelerin değişmiş olması bu yıl için AB’nin beklentilerini yükseltiyor. AB Komisyonu’nun Akdeniz’den Sorumlu Komiseri Dubravka Suica, “Yardımdan toparlanmaya geçiş sürecinde Suriyelilere destek olma konusunda her zamankinden daha kararlıyız” ifadelerini kullanarak bu yılki konferansın, uluslararası çabaları harekete geçirip Suriyelilerin ülkelerinin yeniden inşa etmelerine destek olacağına inandığını belirtti. AB yetkilileri, Esad rejiminin devrilmesinin insani krizin sona ermesine neden olmadığını sık sık dile getirirken, AB Komisyonu üyesi Hadja Lahbib ise “Bugün yeniden başlama, toparlanma ve yeniden inşa etme konusunda tarihi bir fırsatımız var” dedi. 2011 yılından bu yana AB, Suriye ve çevresindeki Suriyelilere 37 milyar Euro’dan fazla destek sağladı.