Avrupa Birliği’nden açıklama: Rusya ile görüşmemiz gerekiyor

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ile bazı konularda görüşme yapmalarının gerektiğini söyledi.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova’ya yönelik yaptırımlara ve Ukrayna’ya askeri desteğe rağmen, AB’nin nükleer güvenlik ve küresel gıda arzı gibi kilit konularda Rusya ile diplomatik temasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu toplantısında konuşan Borrell , “Diplomatlar herkesle konuşmak üzere eğitildi ve şüphesiz Rusya Devlet Başkanı ile görüşmemiz gereken bazı şeyler var” dedi.

Borrell, Rusya’nın Ukrayna güçlerini bombalamakla suçladığı Zaporozhye Nükleer Santrali çevresindeki güvenliği, iş birliğinin gerekli olduğu bir alan olarak gösterdi.

Moskova, Batılı ülkeleri anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçlasa da, geçen ay Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasına izin verecek bir anlaşmanın Rus yetkililerle konuşmadan mümkün olmayacağını söyledi .

Ancak Borrell, Rusya karşıtı yaptırımlarda taviz vermeyi reddetti ve bloğun Ukrayna’ya askeri desteğini genişletmesi gerektiğinde ısrar etti.

AB’nin üst düzey diplomatı, “şimdi zayıflamanın zamanı değil” diyerek, AB liderlerinin Kiev ordusunu finanse etmek için “çabaları ikiye katlaması” gerektiğini vurguladı .

Aynı şekilde, “Ukrayna’yı ekonomik olarak canlı tutmak kesinlikle hayati önem taşıyor” dedi.