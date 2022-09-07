Avrupa Birliği’nden açıklama: Rusya manipüle ediyor

Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen, doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ettiğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz.” açıklamasını yaptı.
Rusya’nın doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ettiğini belirten Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceklerini duyurdu.