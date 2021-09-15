Avrupa Birliği’nden flaş karar

Avrupa Birliği, ülkeler arası seyahatler hakkında açıklama yaptı ve aşı sertifikalarının 7 ülkeyle daha karşılıklı tanınmasına karar verdi.

Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe giren koronavirüs aşı sertifikası uygulamasının kapsamı artmaya devam ediyor.

7 ÜLKEYLE DAHA KARŞILIKLI TANIYACAK

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Monako, Fas ve Panama bundan böyle AB’nin sistemine bağlanabilecek.

Bu ülkelerde verilen Covid-19 sertifikaları, Birliğin Dijital Kovid Sertifikası ile aynı şartlar altında kabul edilecek. AB’den bu ülkelere seyahatlerde de AB’nin sertifikası geçerli olacak.

Birlik içinde hazirandan bu yana 420 milyon kişiye sertifika verildi.