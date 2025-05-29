Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE KAPANDI

Avrupa borsaları, kapanışta negatif bir seyir izleyerek geriledi. Gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 değer kaybederek 547,88 puana düştü. Almanya’da DAX 40 endeksi, yüzde 0,44 düşüşle 23.933,23 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 8.716,45 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 oranında düşüş yaşayarak 7.779,72 puana indi. İtalya’da ise FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,36 kayıpla 39.982,97 puandan kapandı.

AVRO/DOLAR PARİTESİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Avro/dolar paritesi, Türkiye saati ile 19.26 itibarıyla yüzde 0,664 artış göstererek 1,137 seviyesinden işlem görüyordu. ABD ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında Avrupa borsalarının risk iştahında yaşanan azalma nedeniyle değer kaybı yaşandı.

ABD EKONOMİSİ DAHA AZ DARALDI

Öte yandan, ABD’de açıklanan yeni verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde sadece yüzde 0,2 oranında daraldı. Bu rakam, tahminlerin altında kaldı. Bu gelişmeler, Avrupa borsalarının seyrini olumsuz etkiledi.