Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamladı

AVRUPA BORSALARINDA DÜŞÜŞ

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç gerilemeyle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 değer kaybı ile 547,92 puana düştü. Fransa’da CAC 40 endeksi, yüzde 0,19 azalarak 7.737,2 puana geriledi. Almanya’daki DAX 40 endeksi, yüzde 0,28 düşüşle 23.930,67 puana indi. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26 değer kaybıyla 39.984,15 puana düştü. İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi, yüzde 0,02 artışla 8.774,26 puana yükseldi.

AVRO/DOLAR PARİTESİNDE ARTIS

Avro/dolar paritesi, Türkiye Saati ile 19.17 itibarıyla, yüzde 0,68 artışla 1,142 seviyesine ulaştı. Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağı açıklamasını olumsuz değerlendirdi.

BİYOTEKNOLOJİ ANLAŞMALARI

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, kanser ilacı geliştirmek amacıyla ABD merkezli Bristol Myers Squibb (BMS) ile 11,1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Ayrıca, Fransa merkezli ilaç firması Sanofi, nadir immünoloji hastalıkları konusundaki pozisyonunu güçlendirmek için ABD merkezli Blueprint Medicines Corporation’ı 9,1 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

Avro Bölgesi’nde nisan ayında 49 olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında 49,4’e yükseldi. Bu durum, Avro Bölgesi’nin mayıs ayı imalat sanayi PMI’nın son 33 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.