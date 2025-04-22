Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarının yarattığı belirsizlikler dolayısıyla olumsuz bir seyir görülüyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşerek 502,1 puana gerilerken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalarak 21.096,5 puandan işlem görüyor. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1 kayıpla 8.226,6 puana düşerken, İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 azalışla 35.606 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.853 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.258,1 puan seviyelerine iniyor.

Dünya genelinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini artırması ve ABD’nin ticaret politikalarına dair belirsizlikler dolayısıyla karışık bir görünüm hakimi. Avrupa borsaları son iki işlem gününde tatil nedeniyle işlem yapmazken, bugün piyasalar olumsuz bir başlangıç yaptı. Bölgede ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakereleri yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalar da önem taşıyor.

Analistler, Avro Bölgesi’nin en fazla ihracat yaptığı ticaret ortağı olan ABD ile bir anlaşmaya varılacağına dair iyimserliklerin arttığını belirtiyor. Ayrıca, Trump’ın yakın dönemde anlaşma olabileceği yönündeki söylemlerinin ardından Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor. Analistlere göre, ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ile birlikte Avro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması ve nisan ayı tüketici güven endeksi takip edilecek konular arasında yer alıyor.