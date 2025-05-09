Avrupa Borsaları Umutla Yükseldi

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞ

Avrupa borsaları, başta Çin ve ABD arasındaki küresel ticaret anlaşmazlığında kaydedilecek gelişmelere dair iyimserlikle haftanın son işlem gününü artışla tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 537,96 puana ulaştı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 artışla 8.554,8 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,63 artarak 23.499,32 puana yükseldi. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 artışla 7.743,75, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,02 değer kazanarak 39.369,99 puandan işlem gördü. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,54 artışla 1,129 seviyesine çıktı.

ABD-ÇİN MÜZAKERELERİ VE ETKİLERİ

Avrupa’daki yatırımcılar, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalabileceği beklentisini olumlu yanıtladı. Son dönemde birbirlerine uyguladıkları yüksek gümrük tarifeleriyle artan ticaret gerilimini azaltmak amacıyla ABD ve Çin, İsviçre’de üst düzey görüşmelere başlıyor. Bu görüşme, Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri sonrasında iki ülkenin gerçekleştireceği ilk resmi yüz yüze görüşme olacak. ABD heyetinin liderliğini Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer üstlenirken, Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng temsil ediyor.

DAX 40 ENDİKSİ’NİN REKOR ATIŞI

Almanya’da DAX 40 Endeksi, günü rekor seviyede kapatmasıyla dikkat çekti. Endeks, yüzde 0,5 artışla 23.485 puandan yükselmeye başladı ve Donald Trump’ın gümrük vergisi savaşından dolayı gerileyen piyasalardan kısa bir süre sonra yeni bir rekora ulaşmayı başardı. DAX 40 endeksi, 23,499 puandan kapanarak 18 Mart’taki 23,476 puanlık önceki rekoru geride bıraktı. Trump’ın gümrük vergisi paketleri sonrası DAX 40, 18.489 puana kadar düşüş göstermişti. Yılbaşında 19.909 puandan başlayan DAX 40 endeksi, bu yıl 18 kez rekor tazeledi. İlgili altyapı ve savunma yatırımları, yatırımcıların DAX hisse senetlerine olan ilgisini artırdı.

BİTCOİN’DE YÜKSELİŞ TRENDİ

Şirket hisseleri arasında, İtalyan Unicredit’in talip olduğu Frankfurt merkezli Commerzbank, ilk çeyrekte net karını yüzde 11,7 artışla 834 milyon Avro olarak açıkladı ve bu durum hisse değerini yüzde 3,2 yükseltti. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı, ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin olumlu etkisiyle 7 Şubat tarihinden sonra ilk kez 100 bin doları geçti. TSİ 19.50 itibarıyla Bitcoin’in işlem seviyesi 102 bin 600 dolara yükselirken, haftalık değer kazancı da yüzde 5’i aşmış durumda.