Avrupa Borsaları Yükseldi Kapanışta

AVRUPA BORSA VERİLERİ YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü artışla kapatıyor. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,47 değer kazanarak 551,02 puana ulaştı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 8.801,29 seviyesine, Almanya’daki DAX 40 endeksi ise yüzde 0,77 artış göstererek 24.276,48 puana çıktı. Fransa’daki CAC 40 endeksi yüzde 0,53 artarak 7.804,67’ye, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,02 artışla 40.080,88 puandan kapanış yaptı.

DÖVİZ KURLARINDA ARTIS

Avro/dolar paritesi, Türkiye saati ile 19.33’te yüzde 0,51 yükselerek 1,143 seviyesine geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile tarifeler konusundaki müzakerelerin “hızlı biçimde doğru yönde ilerlediğini” duyurdu. Avro Bölgesi bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta son 3 ayın en düşük seviyesi olan 50,2’ye geriledi.

BULGARİSTAN’IN AVROYA GEÇİŞİ

AB Komisyonu, Bulgaristan’ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğuna dair açıklama yaptı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) de Bulgaristan’ın önümüzdeki yıl avro para birimini benimsemek için tüm kriterleri karşıladığını bildirdi.