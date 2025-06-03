Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

AVRUPA BORSA GÜNDEMİ

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü pozitif bir seyre geçerek tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 artışla 548,44 puana ulaştı.

ÜLKE ENDİKSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artarak 8.787,02 puana çıktı. Almanya’nın DAX 40 endeksi ise yüzde 0,67 değer kazanarak 24.091,62 puana ulaştı. Fransa’da CAC 40 endeksi, yüzde 0,34’lük bir artışla 7.763,84 puandan kapandı. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,23’lük bir artış göstererek 40.074,47 puanla işlem gördü.

DÖVİZ VE ENFLASYON DURUMU

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,61 düşüşle 1,137 seviyesine geriledi. Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ise mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine düştü. Ayrıca, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı nisan ayında yüzde 6,2 olarak belirlendi.