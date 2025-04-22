Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

AVRUPA BORSA PİYASALARINDA YÜKSELİŞ

Avrupa borsaları, İtalya dışındaki ülkelerde günü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,25 değer kazanarak 507,71 puana ulaştı. Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,41 artışla 21.293,53 puan oldu. Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,56 yükselerek 7.326,47 puandan kapandı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi 0,64 artarak 8.328,6 puana çıktı. Ancak İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,09 değer kaybıyla 35.947,89 puana geriledi. Avro/dolar paritesi, TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,539 düşüşle 1,145 seviyesinden işlem görüyor.

TİCARET POLİTİKALARI VE BELİRSİZLİKLER

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini artırması ve ABD’nin ticaret politikalarına dair belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Avrupa tarafında ise Paskalya tatili dönüşünde açılışta görülen negatif seyir, gün içerisinde yerini pozitif bir seyire bıraktı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, gerçekleştirdiği röportajda, Avro Bölgesi’nde dezenflasyon sürecinin tamamlanmaya yaklaştığını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ticaret gerilimlerinin hızla tırmanması ve artan politika belirsizlikleri nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8’e ve gelecek yıl için yüzde 3’e düşürdü. IMF Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, ABD ekonomisi için resesyon öngörmediklerini fakat bu olasılığın arttığını ifade etti.