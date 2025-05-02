Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü olumlu bir hava ile kapattı. Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 1,67 artışla 536,43 puana ulaştı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi, yüzde 1,17’lik bir yükseliş göstererek 8.596,35 puana; Almanya’da DAX 40 endeksi ise yüzde 2,62 değer kazanarak 23.086,65 puana yükseldi. Fransa’da CAC 40 endeksi, yüzde 2,33 artışla 7.770,48 puana; İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,92 artarak 38.327,94 puandan işlem gördü.

DÖVİZ PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,28 artış göstererek 1,132 seviyesine ulaştı. Avrupa’daki yatırımcılar, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafifleyeceği yönündeki beklentileri olumlu bir şekilde karşıladı. Çin, ticari sorunların müzakerelere açılabileceğine dair ifadelerde bulundu.

Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı. Ayrıca, Avro Bölgesi’ndeki imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda son üç yılın en hızlı artışını göstererek 49 puan oldu. Bu veriler, ekonomik büyüme beklentilerini artırırken, piyasalar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.