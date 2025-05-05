Avrupa Borsalarında Karışık Seyir İzleniyor

AVRUPA BORSELARINDA KARMAŞIK SEYİR

Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsaları karmaşık bir görüntü sergiliyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 0,8 düşüşle 535,98 puana geriliyor. Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artış gösteriyor ve 23.112 puandan işlem görüyor. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 8.596,35 puandan işlemde. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalarak 38.176 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselerek 13.487 puanda ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.741,85 puandan işlem görmeye devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ BEKLENTİ

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikalarının ekonomiler üzerindeki etkileri dikkatle izleniyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) yaklaşan para politikası toplantısı öncesinde piyasalarda temkinli bir seyir gözlemleniyor. Ticaret savaşları ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair gelişmeler, bölgenin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olası bir ateşkesin her an başlaması gerektiğini belirtirken, diplomasiye şans tanınması için sürecin en az 30 gün devam etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bu hafta, bölgede İngiltere Merkez Bankasının (BoE) alacağı faiz kararı da büyük bir merakla takip edilecek. BoE’nin imalat sanayi aktivitesi ve ekonomik büyüme risklerinin etkisi altındaki ekonomisini canlandırmak ve fonlama maliyetlerini düşürmek amacıyla bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Para piyasalarında BoE’nin 8 Mayıs’taki toplantısında politika faizini yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 4,25’e çekmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor. Analistler ayrıca, Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi ile ABD’de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini belirtiyor.