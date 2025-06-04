Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir İzleniyor

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Avrupa borsalarında, ABD’nin diğer ülkelerle tarifeler konusunda anlaşma yapabileceğine dair beklentilerin artması ve Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun hedefin altında kalmasıyla pozitif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 549,74 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,6 yukarıda 24.220 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazanç ile 8.788 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 40.184 puana ulaşmış durumda. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.782 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,3 kazançla 14.156 puanda işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTIYOR

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşının yumuşama olasılığı ve makroekonomik verilerden gelen sinyaller, risk iştahını artırıyor. Bugün açıklanacak ADP istihdam raporu, yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, dünya çapında uzun süredir devam eden enflasyon ve resesyon ikileminin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı politikalarının yarattığı belirsizliklerin küresel büyümeyi yavaşlatacağına dair endişeleri artırdığı üzerinde duruyor.

Avrupa borsalarında pozitif bir hareketlenme kendini gösterirken, dün bölgede açıklanan makroekonomik veriler dikkatle takip ediliyor. Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine gerilerken, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı nisanda yüzde 6,2 olarak belirlenmiş durumda. Analistler, bu enflasyon verilerinin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefinin altında olduğuna dikkat çekerek, ECB’nin perşembe günü yapılacak toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği konusunda geniş bir güven sergiliyor.

KÜRESEL TİCARET POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ BELİRSİZLİKLER

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, küresel ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerin ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayarak, bu ortamda faizi düşürme konusunda kademeli ve temkinli bir yaklaşım benimseyeceklerini ifade ediyor. Bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Bej Kitap raporu ve ABD ile Avro Bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak hizmet sektörü ile bileşik PMI gibi yoğun bir veri gündemi izlenecek.