Avrupa’da Mobil Genişbant İşbirliği Anlaşması Yapıldı

YENİ ŞİRKETİN KURULUMU

SatCo adını taşıyacak yeni bir şirket, Avrupa genelinde %100 kapsama sağlamayı hedefliyor. Bu yeni girişim, tüketicilere ve işletmelere güvenli mobil genişbant bağlantısı sunacak. Vodafone Grubu ve AST SpaceMobile, uydu tabanlı genişbant teknolojisi alanında işbirliği yaparak, Avrupa’daki tüm mobil ağ operatörlerinin hizmetine sunulacak ortak bir uydu hizmeti işletmesi kurma kararı aldı. İki şirket, akıllı telefonlarla doğrudan erişilebilen bu uydu tabanlı mobil genişbant teknolojisini geliştirmek için anlaşma imzaladı.

TECHNOLOJİK İŞBİRLİĞİ

Vodafone Grubu CEO’su Margherita Della Valle, “Vodafone’un uydu tabanlı mobil genişbant teknolojisi, müşterilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmalarını sağlayacak. Yeni uydu şirketimiz, bu teknolojiyi Vodafone’un ağ ve mühendislik uzmanlığı ile AST SpaceMobile’ın ‘gökyüzündeki antenleri’ni birleştiren bir anahtar teslimi hizmet aracılığıyla diğer Avrupa mobil operatörlerine sunabilecek” açıklamasını yaptı. AST SpaceMobile CEO’su Abel Avellan ise “Vodafone’la birlikte tüm Avrupa’da ticaretleşme planlarımızı hızlandırmaya hazırız ve uydu tabanlı mobil genişbandı gerçeğe dönüştürmek için önemli bir adım atıyoruz” dedi.

ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULUYOR

Vodafone, AST SpaceMobile ve Málaga Üniversitesi işbirliğiyle, Avrupa’da bir uzay ve kara tabanlı mobil genişbant araştırma ve doğrulama merkezi kuruluyor. İspanya Uzay Ajansı tarafından desteklenen bu merkez, 2025 yazında Málaga’daki Vodafone İnovasyon Merkezi bünyesinde açılacak. Merkezde, alçak yörünge uzay ve kara tabanlı entegre mobil genişbant hizmetleri geliştirilecek. Bu çalışmalar, müşterilerin mevcut akıllı telefonlarını kullanarak uydu ve 4G/5G ağları arasında sorunsuz geçiş yapmalarını mümkün kılacak.

YENİ EKOSİSTEMİN OLUŞTURULMASI

Yeni merkez, Avrupa’da ortak standartların belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Açık Radyo Erişim Ağı (RAN) ilkelerini benimseyecek. Centre, hem Vodafone’un hem de AST SpaceMobile’ın iş ortaklarının yanı sıra diğer teknoloji şirketlerini de projeye davet ederek, birleşik uydu ve kara bağlantı çözümleri ile yeni bir Avrupa ekosisteminin teşvik edilmesi hedefleniyor. Merkez, uzaydan karaya bir ağ geçidi barındıracak ve inovasyonların önünü açacak şekilde yeni ve açık kaynak tasarım konularına odaklanacak.

UZAY TABANLI GÖRÜŞME BAŞARISI

Vodafone, Ocak ayında AST SpaceMobile’ın BlueBird uydularıyla, mobil kapsama alanı olmayan bir bölgede dünyanın ilk uzay tabanlı mobil video görüşmesini gerçekleştirdi. Bu başarı, 15 ülkede 340 milyon müşterisine ve 45 pazarda ağ ortaklarına mobil kapsama sağlama hedefine yönelik önemli bir adım oldu. Vodafone, 2025 ve 2026 yıllarında Avrupa genelinde ticari uzay tabanlı mobil genişbant bağlantısının tanıtılmasını planlıyor. Türkiye’de de benzer bir test gerçekleştirildiği bildirildi; Bolu-Düzce arasındaki kırsal alanda, standart telefonlarla yapılan testler, başarı ile sonuçlandı.

GENİŞBANT TECHNOLOJİSİNİN GÜCÜ

AST SpaceMobile, dünyada herhangi bir özel yazılım ya da cihaz desteği gerektirmeden birçok 4G veya 5G akıllı telefona doğrudan mobil genişbant sunan tek uydu teknolojisini sağlıyor. Bu teknoloji, Vodafone’un kara tabanlı ağlarının uzantısı olarak çalışıyor ve mevcut mobil alternatiflerin bulunmadığı yerlerde iletişim sağlıyor. Uydu hizmeti ve kara tabanlı ağ, Avrupa’nın her yerinde dağlık alanlardan denizlere kadar kullanılabilir bir iletişim altyapısı sunarak, genel dayanıklılığı artırma amacını taşıyor.