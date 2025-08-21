Avrupa’da Temsilcilerimiz Hüsrana Uğradı

AVRUPA’DA HÜSRAN YAŞANDI

Geride kalan sezon Avrupa’ya katılma hakkı elde eden temsilcilerimiz, bu hafta oynadıkları play-off maçlarında hayal kırıklığı yaşadı. Ülkemizi temsil eden dört takımın da sonuçları olumsuz oldu. Temsilcilerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi mücadelelerinde sahne aldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN BERABERLİKLERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile evinde karşılaştı ve maç 0-0 berabere sonuçlandı. Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Sport ile mücadele etti. Siyah-beyazlılar, maçın son anlarında yedikleri golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR VE SAMSUNSPOR’UN KAYIPLARI

Ülkemizi temsil eden bir diğer takım RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya’nın Universitatea Craiova takımına 2-1 ile mağlup oldu. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Samsunspor, Panathinaikos ile oynadığı maçta öne geçmesine rağmen 2-1’lik sonuçla sahadan yenik ayrıldı.