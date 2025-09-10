Avrupa’da Temsilcilikler Açılacak

AKİB HOLLANDA TEMSİLCİLİĞİ AÇILIYOR

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, Avrupa’da önemli bir adım atılarak 20 Eylül’de AKİB Hollanda temsilciliği faaliyete geçiyor. AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupa’da yaşayan Kayserili iş insanlarının birlik çatısı altında giderek daha çok bir araya geldiğini ifade etti. Hızar, sürecin ilerleyen döneminde beş Avrupa ülkesinde daha temsilciliklerin açılacağını ve bu girişimlerden ilkinin Hollanda olduğunu söyledi. Hızar, “Eylül ayı sonuna kadar beş Avrupa ülkesinde temsilcilik açılış görüşmelerimizi ve temaslarımızı tamamlamış olacağız. Hollanda temsilciliğini 20 Eylül’de açıyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

MİNNETTARLIK İFADESİ

Hızar, yazılı açıklamasında özellikle AKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji ile Dijitalleşme Komisyonu Başkanı ve Hollanda Temsilcisi İmdat Karataş’ın bölgedeki çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca, yoğun temas ve ziyaretlerde destek veren tüm yönetim kurulu üyelerine ve yol arkadaşlarına da şükranlarını sundu. Hızar, “Avrupa’da yaşayan 400 bin Kayserili hemşehrimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Çok yakın bir zamanda farklı ülkelerde de AKİB irtibat bürolarını açacağız. Bilinçli ve sağlam adımlarla ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ’NİN SİMGESİ

Hızar, açıklamasında ayrıca, “Kayseri’nin simgesi olan Saat Kulesi’nden sonra Hollanda’da açacağımız irtibat ofisinin de şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. AKİB Yönetimi, Kayseri’yi seven, ülkesine sevdalı ve devletine bağlı iş insanlarıyla Avrupa’daki varlığını büyütmeye kararlıdır.” dedi.