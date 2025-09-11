Avrupa’da Yaşam Süresi Artıyor

AVRUPA’DA YAŞ ORTALAMASI YÜKSELİYOR

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılına ait ortalama yaşam sürelerine dair verileri yayımladı. Verilere göre, AB ülkelerindeki ortalama yaşam süresi geçen yıl, önceki yıla göre 0,3 yıl artarak 81,7 yıla ulaştı.

İTALYA VE İSVEÇ ZİRVEDE

Kıtanın en uzun ortalama yaşam süresi, 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç’te görülüyor. Bunu 84 yıl ile İspanya, 83,5 yıl ile Lüksemburg ve 83,3 yıl ile Malta takip ediyor.

EN DÜŞÜK ORAN BULGARİSTAN’DA

Fransa’da ortalama yaşam süresi 83,1 yıl olarak belirlenirken, Almanya’da bu rakam 81,5 yıl. En düşük ortalama yaşam süresi ise 75,9 yıl ile Bulgaristan’da, 76,6 yıl ile Romanya’da ve 76,7 yıl ile Letonya’da kaydedildi.