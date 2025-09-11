Avrupa’da Yaşam Süresi Artıyor

AVRUPA’DA YAŞAM SÜRESİ ARTIYOR

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerindeki ortalama yaşam sürelerine dair verileri açıkladı.

İTALYA VE İSVEÇ EN YÜKSEK SINIRDA

Yayınlanan verilere göre, AB ülkelerinde ortalama yaşam süresi, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,3 yıl artarak 81,7 yıla ulaştı. En uzun yaşam süresi İtalya ve İsveç’te 84,1 yıl olarak belirlenirken, İspanya 84 yıl, Lüksemburg 83,5 yıl ve Malta 83,3 yıl ile onları takip ediyor.

EN DÜŞÜK YAŞAM SÜRESİ BULGARİSTAN’DA GÖRÜLÜYOR

Fransa’da ortalama yaşam süresi 83,1 yıl, Almanya’da ise 81,5 yıl seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık, milli yaşam süresi en düşük olan ülkeler arasında 75,9 yıl ile Bulgaristan, 76,6 yıl ile Romanya ve 76,7 yıl ile Letonya yer alıyor.