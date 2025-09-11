Avrupa’da Yaşam Süresi Yükseliyor

AVRUPA’DA YAŞAM SÜRESİ ARTMAKTADIR

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ortalama yaşam sürelerinin 2024 yılına yönelik verilerini paylaştı. Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl ortalama yaşam süresi, bir önceki yıla göre 0,3 yıl artış göstererek 81,7 yıla ulaştı.

İTALYA VE İSVEÇ LİDERLİĞİ ELDE EDİYOR

AB ülkeleri arasında en yüksek ortalama yaşam süresi, 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç’te gözlemleniyor. Bunu 84 yıl ile İspanya, 83,5 yıl ile Lüksemburg ve 83,3 yıl ile Malta takip ediyor.

EN DÜŞÜK YAŞAM SÜRESİ BULGARİSTAN’DA

Fransa’da ortalama yaşam süresi 83,1 yıl, Almanya’da ise 81,5 yıl olarak ölçülüyor. Ancak en düşük yaşam süresi 75,9 yıl ile Bulgaristan’da kaydediliyor. Bunu 76,6 yıl ile Romanya ve 76,7 yıl ile Letonya izliyor.