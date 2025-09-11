Avrupa’da Yaşam Süresi Yükseliyor

AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ VERİLERİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ülkelerindeki 2024 yılı ortalama yaşam sürelerine dair önemli verileri açıkladı.

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ ARTIYOR

Verilere göre, AB ülkelerinde 2023 yılında ortalama yaşam süresi önceki yıla göre 0,3 yıl artıp 81,7 yıla ulaştı. Bu artış, Avrupa genelinde sağlık, beslenme ve yaşam standartlarının iyileşmesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İTALYA VE İSVEÇ EN YÜKSEK YAŞAM SÜRESİNE SAHİP

AB ülkelerinde en uzun yaşam süreleri 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç’te görülüyor. Bunu 84 yıl ile İspanya, 83,5 yıl ile Lüksemburg ve 83,3 yıl ile Malta takip ediyor. Bu durum, bu ülkelerin sağlık sistemlerinin etkinliği ve yaşam kalitesinin yüksek olması ile ilişkilendiriliyor.

EN DÜŞÜK ORANA SAHİP ÜLKELER

Ortalama yaşam süresinin en düşük olduğu ülkeler ise Bulgaristan, Romanya ve Letonya olarak belirlendi. Bulgaristan’da yaşam süresi 75,9 yıl, Romanya’da 76,6 yıl ve Letonya’da ise 76,7 yıl olarak kaydedildi. Bu veriler, bu ülkelerdeki sağlık sorunları ve sosyal hizmetlerin yetersizliğine dikkat çekiyor.