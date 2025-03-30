Avrupa’dan Fırlatılan Roket Düştü

İLK YÖRÜNGE ROCKET DEFİYETİ

Avrupa kıtasından yapılan ilk yörünge roketi, fırlatılmasının ardından saniyeler içinde yere düştü. The Guardian gazetesinin haberine göre, bu durum Avrupa’nın yeni bir uzay ekonomisi oluşturma çabalarını olumsuz etkiliyor.

SPECTRUM ROCKETİ FIRTINA GİBİ DÜŞTÜ

Alman girişim Isar Aerospace tarafından tasarlanan Spectrum roketi, Norveç’in Kuzey Kutbu’ndaki Andoya uzay üssünden fırlatıldıktan hemen sonra, YouTube’da yayınlanan canlı yayında güçlü bir patlama sesiyle devrildi ve Dünya’ya geri çakıldı. Bu beklenmedik olay, Avrupa’nın uzay projelerindeki ilerlemeyi sorgulatıyor.