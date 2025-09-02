Avrupa Filistin’i Tanıyor, Ölümleri Durdurmuyor

EUROPA BİRLİĞİ’NİN FİLİSTİN POLİTİKASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Slovenya’da gerçekleştirilen Bled Stratejik Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Kallas, Filistin’i tanıyan Avrupa ülkelerine destek vererek, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır. Ancak iki devletli çözümü canlı tutacak” ifadesini kullandı ve Avrupa’nın bu konuda en güçlü destekçi olduğunu belirtti.

AB’NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDAKİ ÇATIŞMA

AB’nin Gazze konusundaki yaklaşımının “çifte standart” suçlamalarına maruz kaldığını hatırlatan Kallas, “Evet, Orta Doğu ve Gazze konusunda birlik olamadık. Bu, bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Yapamadık. Peki neden? Çünkü 27 üye ülkemiz var. Ukrayna konusunda ortak bir tutumumuz var ama Orta Doğu’da farklı sebeplerimiz var” dedi. Kallas, AB’nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle üye ülkeleri ortak bir pozisyonda buluşturabilmek için çok zorlandığını ifade etti.

İNSANİ YARDIM VE ÜYE ÜLKELERİN ROLÜ

Kallas, AB’nin İsrail’e sürekli baskı yaptığını ve insani yardımın en büyük sağlayıcısı olduklarını belirtti. “Filistin yönetiminin en büyük destekçisi biziz. İki devletli çözümü ayakta tutan biziz” sözlerini kullanan Kallas, birçok üye ülkenin bu konuda iyi çalışmalar yaptığını aktardı. Ancak yine de yeterli tepkiyi verememelerinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ekledi.

NETANYAHU VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında çıkardığı tutuklama emri doğrultusunda AB ülkelerine girişine izin verilmesi gerekip gerekmediği konusuna da değinen Kallas, “Bu kararı vermek üye ülkelere kalmış ancak tabi oldukları uluslararası düzenlemelere ve anlaşmalara uymalılar” ifadesini kullandı. Bu açıklama, uluslararası hukukun önemine vurgu yapıyor.