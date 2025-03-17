Avrupa Futbol Liglerinde Güncel Durum

AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE HEYECAN DEVAAM EDİYOR

Avrupa’nın 5 büyük futbol ülkesi olan Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’daki liglerde hafta sonu maçlarına devam edildi. İspanya’da Barcelona, Fransa’da Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere’de Liverpool, İtalya’da Inter ve Almanya’da Bayern Münih, puan tablosunda liderlik koltuğuna oturdu.

BARCELONA, GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

LaLiga’da lider konumda bulunan Barcelona, Atletico Madrid karşısında uzatmalarda attığı gollerle 4-2 galip gelerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Katalan temsilcisi, 2-0 geriye düştüğü maçta Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Lamine Yamal’ın golleriyle maçı çevirerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Real Madrid ise Villarreal’i 2-1 geçerek önemli bir galibiyet aldı. Bu durumda, Barcelona 28. hafta sonunda 60 puanla lider konumda bulunuyor. Onu 56 puanla Atletico Madrid ve 52 puanla Athletic Bilbao takip ediyor.

PSG, ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE YAKLAŞIYOR

Fransa Ligue 1’deki PSG, Olimpik Marsilya’yı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Ousmane Dembele, Nuno Mendes ve Pol Lirola’nın (kendi kalesine) golleriyle galip gelen PSG, 68 puanla zirvede yer alıyor. Marsilya 49, Monaco ve Nice 47 puanla onu takip ediyor. PSG, 27. hafta sonunda şampiyonluğunu ilan edecek şansını yakalayabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Saint-Etienne deplasmanında galip gelmesi, Olimpik Marsilya’nın kaybetmesi ve Monaco-Nice maçının berabere bitmesi gerekiyor.

LIVERPOOL, ZİRVEYİ KORUYOR

İngiltere Premier Lig’de Liverpool, bu haftayı maç oynamadan geçirmesine rağmen 70 puanla zirvede. Arsenal, Chelsea’yi 1-0 mağlup ederek 3 hafta sonra galip geldi. Manchester City ise Brighton ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Nottingham Forest, Ipswich Town’u 4-2 yenerek sürpriz bir galibiyet aldı. Liverpool’un hemen ardından Arsenal, 12 puan gerisinde yer alıyor.

INTER, PUAN FARKINI ARTIRIYOR

İtalya Serie A’da lider Inter, zorlu Atalanta deplasmanında 2-0 galip gelerek zirvede rahat bir nefes aldı. Carlos Augusto ve Lautaro Martinez’in golleriyle galibiyeti elde eden Inter, 64 puanda bulunuyor ve Napoli ile arasındaki farkı 3 puana çıkardı. Napoli ise Venezia karşısında 0-0’lık beraberlikle bekleneni veremedi. Bunun yanında, Roma Cagliari’yi 1-0 yenerek 7. galibiyetini aldı.

BAYERN MÜNİH İKİNCİ KEZ PUAN KAYBEDİ

Bundesliga’da lider Bayern Münih, Union Berlin ile 1-1 berabere kalıp art arda ikinci kez puan kaybı yaşadı. Leroy Sane’nin golüyle öne geçen Bayern, karşılaşmanın devamında karşılaşmayı tamamlayamadı. Bayer Leverkusen, Stuttgart’ı 4-3 geçerek şampiyonluk umudunu korudu. Mainz 05 evinde Freiburg ile 2-2 berabere kalırken, Eintracht Frankfurt Bochum’u 3-1 yenerek galibiyet aldı. Ligin 26. haftasında Bayern Münih 62 puanla liderliğini sürdürmeye devam etti.