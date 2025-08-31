Avrupa Go Kongresi Türkiye’de Gerçekleşecek

GO OYUNU VE TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞMASI

Türkiye’de yaklaşık 4 bin kişinin aktif olarak go oyunu oynadığı ifade ediliyor. Türkiye Go Derneği Başkanı ve Avrupa Go Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Eren Kurter, “25 Temmuz-28 Ağustos 2026’da Avrupa Go Kongresi, yani Avrupa’da ve dünyada bu alanda en büyük etkinliklerden bir tanesi Türkiye’de olacak” diyor. Uzak Doğu kökenli olan ve 4 bin yıllık geçmişe sahip bu zeka oyunu, Avrupa’da 1800’lü yıllarda, Türkiye’de ise 1980’li yıllarda tanınmaya başladı. 19×19 tahtada 181 siyah ve 180 beyaz taşla oynanan go, son dönemlerde Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmayı başarıyor.

TURNUVALAR VE YEREL DERNEKLERİN ROLÜ

Türkiye’de her geçen yıl artan go oyunu oyuncu sayısı, Türkiye Şampiyonası, ulusal turnuvalar, kamp ve kurs programları ile destekleniyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde de seçmeli ders olarak yer alan go, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi şehirlerde yerel dernekler aracılığıyla daha fazla tanınırlık kazanıyor. Kurter, “Türkiye’de yaklaşık 4 bin kişi aktif olarak go oynuyor, turnuvalara katılıyor. Tahminimizce 10 bin kişi de go oyununu biliyor, ama aktif olarak turnuvalara katılmıyor” diyor. Türkiye, şu anda Avrupa’da en büyük dördüncü go ülkesi konumunda.

ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONUN EV SAHİPLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Go Derneği iş birliğinde, 2026 yılında Avrupa Go Kongresi Türkiye’de gerçekleştirilecek. Kurter, bu etkinliğin “Avrupa’da ve dünyada bu alanda en büyük etkinliklerden bir tanesi” olacağını belirtiyor ve bütün go severleri davet ediyor. Gonun, Kore, Çin ve Japonya’da önemli bir oyun olduğunu vurgulayan Kurter, “Çin’de kültürlü bireyin bilmesi gereken 4 sanat dalından biri olarak kabul ediliyor” diyerek go oyununun geleneksel önemine dikkat çekiyor.

GO OYUNUNUN YANİ SATRANÇTAN FARKLILIĞI

Kurter, go oyununun satrançtan farklı olduğunu da ifade ederek, “Satrançta taşlar arasında bir hiyerarşi var, ama goda bütün taşların değeri eşit” diyor. Oyun, siyah ve beyaz taşlarla 19 yatay ve 19 dikey çizgiden oluşan bir tahta üzerinde oynanıyor. Kurter, “Sırayla tahtaya taş yerleştiriyoruz, en fazla alanı alan oyunu kazanmış oluyor” açıklamasında bulunuyor.

SPORUN HER YAŞ GRUBUNA HİTAP ETMESİ

Türkiye Go Derneği Saymanı Hülya Eren, go oyununda yaş sınırlaması olmadığını, 4 yaşındaki bir çocuğun bile oyunu oynayabileceğini dile getiriyor. Eren, “Spor 7’den 70’e herkese hitap ediyor. En genç oyuncularımızdan biri 4 yaşında ilk turnuvasına katılmıştı” diyor. Ayrıca, sporda kadınların da oldukça ilgili olduğunu vurguluyor.