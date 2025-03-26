Avrupa Güvenliği İçin NATO’nun Önemi Vurgulandı

EUROPA’NIN GÜVENLİK TEMELİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya’nın başkenti Varşova’da Başbakan Donald Tusk ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Varşova Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen bir panele katıldı. Burada Rutte, Avrupa’nın güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve “ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda olmadan Avrupa’nın güvenliğini düşünmek imkansız” dedi.

RUSYA’NIN TEHDİTLERİ

Rutte, son aylarda yaşanan hızlı değişimlerin Avrupa’da güvensizlik hissini artırdığını belirtti. “Biliyorum, son aylarda işler çok hızlı değişti. Birçoğumuz, bu hızla değişen dünyada kendimizi daha az güvende hissediyoruz.” diyerek Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın devam ettiğini ve bunun güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Rusya’nın mevcut askeri yapısıyla ilgili olarak, “Putin, küresel güvenlik düzenini yeniden şekillendirme arzusundan vazgeçmiş değil” şeklinde ifade etti.

KÜRESEL GÜVENLİK VE NATO’NUZ ÖNEMİ

Rutte, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın yalnız kalmaması gerektiğini belirtti ve “Zaman, ne Avrupa ne de Kuzey Amerika için yalnız olma zamanı değil” ifadesini kullandı. Küresel güvenlik tehditlerinin büyüklüğüne dikkat çeken Rutte, NATO’nun bu konuda tek bir alternatif olduğunu belirtti. “Güvenliğimizin nihai teminatı olan ABD nükleer şemsiyesinin yerini ise hiçbir şey tutamaz.” dedi. Ayrıca, “Evet, Avrupa, Sam Amca’nın halen yanımızda olduğunu bilmek istiyor. Ama ABD’de NATO müttefiklerinin sorumluluk almaya ve tam anlamıyla katkı sağlamaya hazır olduğunu bilmeli.” diyerek durumun önemini vurguladı.