Avrupa Halter Şampiyonası 6 Madalya

MOLDOVA’DA DEVAM EDEN ŞAMPİYONADA MİLLİLER BAŞARIYLA DÖNÜYOR

Moldova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nın üçüncü gününde Türk milli takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 6 madalya elde etti. 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Kişinev’deki Arena spor salonunda 42 ülkeden 333 sporcu ile gerçekleştiriliyor.

KAAAN KAHRİMAN AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Şampiyonanın bu gününde, erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman koparma dalında 146 kiloluk derecesi ile altın madalya kazanırken, silkmede 170 kilo ile gümüş madalya ve toplamda 316 kilo ile de yeniden altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Bu kiloda mücadele eden diğer sporcu Ferdi Hardal ise koparmada 140 kilo ile gümüş madalya, silkmede 165 kilo ile bronz ve toplamda 305 kilo ile bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Üçüncü günün ardından şampiyonada toplam madalya sayısı 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 13 olarak belirlendi. Şampiyonanın 4. günü ise saat 16.00’da erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç ile başlayacakken, saat 19.00’da kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör ve Aysel Özkan podyumda yer alacak.