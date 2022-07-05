Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden Kavala kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Osman Kavala ile ilgili açıklama bekleniyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala ile ilgili açıklaması merakla bekleniyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin başlattığı ihlal prosedürü kapsamında Osman Kavala davasında kararını 11 Temmuz tarihinde açıklayacak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala davasında Türkiye hakkında başlattığı ihlal prosedürü kapsamında kendisine iletilen dosya ile ilgili kararını 11 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak

Strasbourg’daki mahkemenin, konuyla ilgili açıklamasına göre duruşma Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen iş insanı Osman Kavala’yı serbest bırakmayan Ankara’ya karşı 2 Şubat 2022’de resmen ihlal prosedürü başlatmıştı. İhlal prosedürü gereği olarak Kavala dosyası yeniden AİHM’ye gönderilmişti.

AİHM’nin 17 hâkiminin oluşturduğu Büyük Daire, Pazartesi günü yapılacak duruşmada Kavala hakkında verdiği kararın yerine getirilip getirilmediği konusunda hüküm verecek.

AİHM’NİN KARARI

AİHM, 10 Aralık 2019’ta açıkladığı kararında Osman Kavala’nın “siyasi nedenlerle” ve “insan hakları savunucularını susturmak” amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara’ya Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” çağrısında bulunmuştu. AİHM’nin bu kararına Ankara’nın yaptığı itiraz kabul edilmemişti.