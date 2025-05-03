Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliği Kuruldu

KURULUŞ LANSMANI İSTANBUL’DA YAPILDI

Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliğinin (WEVCA) resmi kuruluşu, İstanbul’da gerçekleştirildi. Sheraton Grand Ataşehir’deki etkinlikte, İtalyan ekibi Vero Volley’i temsil eden Aldo Fumagalli, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, Fransız ekibi Volero Le Cannet’ten Stav Jacobi ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ile Fransa ve Polonya’dan da kulüp temsilcileri yer aldı. Birlikte, Aldo Fumagalli başkanlığa, Erdal Karamercan başkan yardımcılığına seçildi. WEVCA’nın amacı, kulüpler arası iletişimi ve deneyim paylaşımını artırmak, organizasyonel yapıları güçlendirmek, sürdürülebilir bir ticari yapı oluşturmak, kadınların spora ulaşımını ve toplumsal dayanıklılığını desteklemek, ayrıca inovasyon ile sürdürülebilirlik kültürünü yaymak.

İŞBİRLİĞİ VE REKABET ÖNEM ARİYOR

Katılımcılar, Avrupa’daki voleybol rekabetinin artmasının yanı sıra iş birliği kültürünün güçlenmesine vurgu yaptı. WEVCA, Avrupa’daki birliklerin deneyimlerinden yararlanarak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Birliğin, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ile ortak fayda odaklı faaliyetler yürüteceği belirtiliyor. İstanbul’da gerçekleşen toplantının, Türkiye’nin kadın voleybolundaki öncü rolünün bir göstergesi olduğu ifade ediliyor.

ÜYE KULÜPLER VE GÖREV DAĞILIMI

Birliğin üye kulüpleri şu şekilde sıralanıyor: “Türkiye: Fenerbahçe Kulübü, VakıfBank Spor Kulübü, Eczacıbaşı Spor Kulübü, Galatasaray Kulübü, Türk Hava Yolları Kulübü İtalya: Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano (Igor Novara’nın onayı beklenirken Imoco Volley değerlendirme aşamasında) Polonya: Rzeszow, Budowlani Lodz Fransa: Volley Mulhouse Alsace, Volero Le Cannet.” Aldo Fumagalli, birliğin amacının, Avrupa federasyonları, dünya federasyonları ve yerel federasyonlarla kulüpler arasındaki diyaloğu başlatmak olduğunu belirtiyor. “Amacımız voleybolu ileriye götürecek adımlar atmak,” diyor Fumagalli.

HEDEFLERİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ

Erdal Karamercan, WEVCA’nın İstanbul’da kurulmasının Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu vurguluyor. Karamercan, kadın voleybolunun dünya genelinde hızla geliştiğini ifade ederek, “Spor salonlarının dolmasının arkasında hem kulüplerimizin hem de milli takımlarımızın Avrupa ve dünya çapında elde ettiği başarılar yer alıyor,” diyor. Kulüplerin, genç kızların sporla buluşmalarını sağlamak, voleybola ilgi artırmak ve sürdürülebilir finansal kaynaklar yaratmak için çaba gösterdiğini belirtiyor.

KULÜP DESTEKLERİ VE GÖRÜŞLER

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, birliğin önemine değinerek, “Biz Fenerbahçe Kulübü olarak kadın voleybolunu sosyal sorumluluk olarak görüyoruz,” ifadesini kullanıyor. “Bu birlik çok önemli. Biz de her zaman yanlarında olacağız,” diyerek destek vereceklerini belirtiyor. Fransız ekibi Volero Le Cannet’i temsil eden Stav Jacobi ise, “Fransız kulüplerinin, gelişmekte olan Fransa Ligi’nin sesi olacağız. Birliğimizi diyalogla ileriye taşımalıyız,” diyor.