Avrupa Karate Şampiyonası Yarın Başlıyor

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI YARIN BAŞLIYOR

Türk sporcular, yarın Ermenistan’da başlayacak olan Avrupa Karate Şampiyonası’nda mücadele edecek. Türkiye Karate Federasyonu’nun yaptığı duyuruya göre, şampiyona 7-11 Mayıs tarihleri arasında, başkent Erivan’da gerçekleştirilecek. Organizaasyona toplamda 48 ülkeden 463 sporcu katılıyor. Türkiye’yi bu organizasyonda 12 kadın ve 14 erkek karateci temsil edecek. Ayrıca, para karate müsabakalarında 2’şer kadın ve erkek sporcu da tatamiye çıkacak.

TÜRK MİLLİ TAKIM KADROSU BELİRLENDİ

2025 Avrupa Karate Şampiyonası için belirlenen milli takım kadrosunda yer alan isimler şöyle: Kadınlar Kumite 50 kilo: Gülsen Demirtürk, Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen, Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Kumite +68 kilo: Zeyna Gaballa. Kadın kumite takımı ise Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Uygur, Sudenur Aksoy ve Gülbahar Gözütok’tan oluşuyor. Kata branşında ise Dilara Bozan ve kata takımı; Damla Su Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa şeklinde belirlenmiş.

ERKEKLER KADROSU DA AÇIKLANDI

Erkekler için belirlenen kumite kadrosu ise şu şekilde: Kumite 60 kilo: Eray Şamdan, Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer, Kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür, Kumite 84 kilo: Hasan Arslan, Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç. Erkek kumite takımı; Eren Akkurt, Hasan Arslan, Ahmet Bulut, Enes Bulut, Samed Gök, Furkan Kayalı, Ömer Faruk Yürür ve Yusuf Eren Temizel’den oluşuyor. Ayrıca, kata branşında da yer alan Enes Özdemir, kata takımı ile birlikte Emre Vefa Göktaş ve Hüseyin Can Göksu mücadele edecek. Para karate branşında ise Nesrin Cavadzade, Oya Ekici, Berkay Uslu ve Deniz Korudağ yer alıyor.