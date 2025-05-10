Avrupa Karate Şampiyonasında Üç Madalya

ALTIN MADALYALARIN SAHİPLERİ

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda Enes Özdemir ve Ömer Abdurrahim Özer altın madalya kazandı. Ayrıca, Dilara Bozan bronz madalya elde etti. 7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ermenistan’ın Erivan kentinde gerçekleşen bu şampiyonada Türkiye, toplamda 3 madalya ile başarı gösterdi.

ŞAMPİYONLUKLAR VE KAZANILAN MADALYALAR

Milli sporcu Enes Özdemir, kata kategorisindeki performansıyla altın madalyayı boynuna takarken, 67 kilo erkekler kumite kategorisinde mücadele eden Ömer Abdurrahim Özer de Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan, kadınlar kata kategorisinde Dilara Bozan, bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ GÖREV

Bu etkinlikteki başarıların yanı sıra, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’in Avrupa Karate Federasyonu Yönetim Kurulu’na seçilmesi de dikkat çekti.