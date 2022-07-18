Avrupa kavruluyor! Kırmızı alarm verildi

Avrupa kavruluyor. Aşırı sıcak havanın etkisiyle yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 1000 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Avrupa’yı bir süredir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası sürüyor. İngiltere’de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi ve ulusal acil durum ilan edildi. Fransa’da, 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede ise turuncu alarma geçildi. Belçika ve Almanya’da da rekor sıcaklıklar bekleniyor. Avrupa’da şimdiye kadar açıklanan ölü sayısı 1000’i aştı.

Avrupa, kavurucu sıcak hava dalgasının etkisinde. İngiltere’de, ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ulusal acil durum ilan edildi.

Acil durum nedeniyle, bazı bölgelerde okulların erken kapatılabileceği, hastane randevularının iptal edilebileceği belirtiliyor.

Meteroroloji yetkilileri ülkede sıcaklıkların bugün ve yarın rekor düzeye çıkmasının beklendiğini duyurdu. Aşırı sıcak hava uyarıları başkent Londra ile kuzeydeki Manchester ve York kentlerini kapsıyor.

Fransa’da da bugünden itibaren rekor sıcaklıklar bekleniyor. Güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Ülkede 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede turuncu alarm verildi.