“Avrupa Kışın Gaz Kıtlığı Yaşayacak”

AVRUPA ÜLKELERİ RUSYA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş nedeniyle Avrupa ülkelerinin karşılaştığı tehlike gün yüzüne çıkıyor. Bu duruma ilişkin sıcak bir gelişme, Avusturya Başbakanı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ülke medyasında, Gazprom’un yarından itibaren Avusturya’ya doğal gaz tedarikini durduracağına dair haberler yer aldı. Başbakan Nehammer, sosyal medya platformu X üzerinden bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TEDARİK DURUMU BEKLENİYORDU

Nehammer, Avusturya’nın Viyana merkezli petrol ve gaz şirketi ÖMV’den, Gazprom’un tedarik durdurma kararına dair bilgilendirildiğini belirtti. Bunun, Ukrayna’daki savaşın başlangıcından itibaren beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

Bu kış dönemi için hiç kimsenin “soğuktan donmayacağı ve her hane için ısınma sorunu yaşanmayacağının garantisi” olduğunu vurgulayan Nehammer, “Önlemler alındı. Gaz rezervleri dolu ve yarından itibaren farklı kaynaklardan yeterli gaz tedariki sağlanacak.” şeklinde konuştu.