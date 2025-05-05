Avrupa, Kokain Merkezi Oluyor: Türkiye Etkileniyor

KOKAİN TİCARETİ AVRUPA’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

Avrupa, Dünya’nın kokain ticaretinin merkezi olmaya başlıyor. Kokain alımı, artık pizza siparişi vermek kadar basit hale gelmiş durumda ve bu durum Türkiye’yi de etkiliyor. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, uyuşturucu ticaretini “kokain dalgası” olarak tanımlıyor ve bu durum Avrupa’da kaygı yaratıyor. Münch, Kuzey Amerika’daki uyuşturucu piyasasının doygunluğa ulaşmasıyla Avrupa’nın yeni hedef haline geldiğini söylüyor. Son veriler, Almanya’daki kokain kullanımının ciddi bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Alman hükümetinin bağımlılıkla mücadele temsilcisi Burkhard Blienert, ülkede kokain kullanımının son yıllarda iki katına çıktığını ve kokainin en yaygın yasa dışı madde haline geldiğini bildiriyor.

KOKAİN ELE GEÇİRİMİ REKOR SEVİYELERDE

2023 yılında Almanya’da 43 ton kokain ele geçirildi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla iki kat daha fazla. Gümrük yetkilileri, meyve yüklü konteynerler arasında gizlenen kokainin özellikle Ekvador’dan Hamburg gibi Kuzey Denizi limanlarına taşındığını ifade ediyor. Ekvador’un Guayaquil limanı, Avrupa’ya kokain geçişinde önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. BKA, bu artışta Taliban’ın Afganistan’da afyon üretimini durdurmasının yarattığı eroin açığının da rol oynadığını belirtiyor.

Almanya, güvenlik önlemleri açısından komşuları Belçika ve Hollanda’nın gerisinde kalıyor. Bir savcının uyuşturucu çetesine bilgi sızdırdığı iddiası, hukuk sistemindeki açık noktaları gün yüzüne çıkarıyor. Burkhard Blienert, güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını vurguluyor ve kapsamlı bir stratejinin geçerli olması için önleme, destek ve kararlı bir mücadelenin gerekli olduğunu savunuyor. Türkiye’de de kokain trafiği artmaya devam ediyor. 2024 yılında üç ilde toplam 608 kilo kokain ele geçirildi ve bu miktar, Türkiye tarihinin en büyük üçüncü kokain operasyonu olarak kayıtlara geçti.

KOKAİN ARTIK SİPARİŞLE GELİYOR

Kokain, sosyal çevrelerde daha görünür bir hale geliyor. Telegram gibi uygulamalar aracılığıyla kolayca sipariş edilebiliyor. Hamburg’daki Bağımlılık Araştırma Merkezi’nden Heike Zurhold, bu durumu “Bu, pizza siparişi vermek gibi. Kurye kapınıza kokain getiriyor” sözleriyle açıklıyor. Alman Kriminal Polisler Derneği’nden Jörn Memenga, bir gram kokainin 50 ile 80 euro arasında değişen fiyatı sayesinde bu maddenin daha cazip ve ulaşılabilir hale geldiğini belirtiyor.