Avrupa, Kokain Ticareti İçin Yeni Merkez

AVRUPA, KOKAİN TİCARETİNİN YENİ MERKEZİ OLARAK BELİRLENİYOR

Deutsche Welle’nin haberine göre, Avrupa, dünya genelinde kokain ticaretinin yeni merkezi haline geliyor. Kokain alımının, “pizza siparişi vermek” kadar kolaylaşması, Türkiye’yi de etkilemeye başlamış durumda. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, bu durumu “kokain dalgası” olarak tanımlayarak, Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin endişe verici bir boyuta ulaştığını belirtiyor. Münch, Kuzey Amerika’daki uyuşturucu piyasasının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte Avrupa’nın yeni bir hedef haline geldiğini ifade ediyor. Almanya’daki kokain kullanımında ciddi bir artış gözlemleniyor. Alman hükümetinin bağımlılıkla mücadele temsilcisi Burkhard Blienert, ülkede kokain kullanımının son yıllarda iki katına çıktığını ve bu maddeyi artık en yaygın yasa dışı madde olarak tanımladığını iletiyor.

KOKAİN ELE GEÇİRME MİKTARLARI ARTIYOR

2023 yılında Almanya’da 43 ton kokain ele geçirildi. Bu miktar, bir önceki yıla göre iki katından fazla bir artış sağlıyor. Gümrük yetkilileri, meyve yüklü konteynerler içinde gizlenmiş kokainin özellikle Ekvador’dan Hamburg gibi Kuzey Denizi limanlarına taşındığını ifade ediyor. Ekvador’un Guayaquil limanı, Avrupa’ya kokain geçişinde öne çıkan ana merkezlerden biri haline gelmiş durumda. Federal Kriminal Dairesi (BKA), Taliban’ın Afganistan’da afyon üretimini durdurmasıyla ortaya çıkan eroin açığı nedeniyle bu artışın yaşandığını bildiriyor.

TÜRKİYE, KOKAİN TRAFİĞİNDEN ETKİLENİYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen, güvenlik önlemleri açısından Almanya, komşuları Belçika ve Hollanda’nın gerisinde kalıyor. Bir savcının uyuşturucu çetesine bilgi sızdırma iddiası, hukuki sistemdeki açıkları ortaya koymuş durumda. Blienert, “Başarı yalnızca güvenlik önlemleriyle sağlanamaz” diyerek, kapsamlı bir stratejinin önleme, destek ve kararlı bir mücadeleyle mümkün olacağını savunuyor. Öte yandan, Türkiye’de de kokain trafiğinde artış görülüyor. 2024’te üç ilde toplam 608 kilo kokain yakalandı ve bu miktar, Türkiye tarihinin en büyük üçüncü kokain operasyonu olarak kayıtlara geçti.

KOKAİN ALIMI KOLAYLAŞIYOR

Kokain, sosyal çevrelerde giderek daha görünür hale geliyor ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden sipariş verilebiliyor. Hamburg’da bulunan Bağımlılık Araştırma Merkezi’nden Heike Zurhold, bu değişimi, “Bu, pizza siparişi vermek gibi. Kurye kapınıza kokain getiriyor” sözleriyle açıklıyor. Alman Kriminal Polisler Derneği’nden Jörn Memenga ise, bir gram kokainin 50 ile 80 euro arasında değişen fiyatı sebebiyle, maddenin daha cazip ve ulaşılabilir hale geldiğini belirtiyor.