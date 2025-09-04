Avrupa Komisyonu, İsrail’i Soykırımla Suçladı

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCISI’DAN AÇIKLAMALAR

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği operasyonları “soykırım” olarak tanımladı. Böylelikle, savaşın başlangıcından bu yana İsrail, bir Avrupa Komisyonu üyesi tarafından açıkça soykırımla suçlanan ilk devlet oldu. Paris Siyasi Bilimler Akademisi’nde (Sciences Po) düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ribera, “Gazze’de yaşanan soykırım, Avrupa kentlerinde yayılan protestolara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 14 ülkenin acil ateşkes talebine rağmen, tek sesle konuşamayan ve hareket edemeyen Avrupa’nın iflasını ifşa ediyor” ifadelerini kullandı. Daha önce de Gazze’deki askeri harekatı sert bir dille eleştiren Ribera’nın “soykırım” kelimesini kullanması, önemli bir kırılma noktası oldu. Avrupa Komisyonu üyeleri ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin temsilcileri, bugüne dek Gazze Savaşı ile ilgili açıklamalarında “soykırım” ifadesinden kaçınmıştı. İsrail ise bu suçlamaları reddediyor.

İSRAİL GAZZE’DE ASKERİ HAREKATINA DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze Şehrinde yürüttüğü askeri harekatın kentin merkezine yaklaştığı bildirildi. Reuters haber ajansının bölgedeki muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail’in tahliye çağrısına rağmen binlerce Filistinli evlerini terk etmeyerek yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Gazze’de yaşayan bir Filistinli, Reuters muhabirine “Buradan gitmemizin ya da kalmamızın ne anlamı var? Evlerini ter eden on binlerce kişi, buna rağmen İsrail tarafından öldürülmedi mi? Neden böyle bir çabanın içine girelim?” şeklinde yanıt veriyor.

İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR

Gazze’deki sağlık kurumu tarafından yapılan açıklamada, Perşembe günü öğle saatlerine kadar, çoğu Gazze şehrinde olmak üzere, Gazze Şeridi’nde 28 kişinin daha İsrail’in ateşi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze Şeridi’ndeki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Şu ana dek 131’i çocuk olmak üzere, 370 kişinin açlıktan öldüğü bilgisi verildi. İsrail hükümeti ise bu duruma dair açıklamalarında, insani şartların iyileştirilmesi için çeşitli önlemler alındığını ve bölgeye daha fazla yardım ulaştırılmasına çalışıldığını öne sürüyor.