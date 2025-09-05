Avrupa Komisyonu’ndan Açıklama Geldi

RİBERA’NIN SOYKIRIM İFADESİNE TEPKİLER

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera’nın, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki eylemlerini “soykırım” olarak nitelendirmesi, büyük yankı uyandırırken, İsrail’in tepkisini de beraberinde getirdi. Avrupa Komisyonu’nun Baş Sözcüsü Paula Pinho, bugün yaptığı açıklamada Ribera’nın kullandığı “Gazze soykırımı” teriminin, komisyonun resmi duruşunu yansıtmadığını belirtti. Pinho, “Bu konuda ve tanımında, karar mercii komisyon değildir” ifadelerini kullandı ve bu durumla ilgili herhangi bir komisyon kararı alınmadığını vurguladı.

YARGI MERCİLERİNE ATIF

Avrupa Komisyonu’ndan bir diğer Sözcü Anouar El Anouni, soykırım veya diğer uluslararası suçların tespiti ile ilgili kararların yalnızca ulusal ve uluslararası mahkemeler tarafından alınabileceğine dikkat çekti. Anouni, böyle bir sınıflandırmanın doğru tespit ve hukuki hüküm verilmesini gerektirdiğini açıkladı. Ribera’nın sözleri, AB içinde bir yetkilinin ilk defa Netanyahu Hükümeti’ni Gazze’de soykırımla suçlaması olarak kaydedildi ve bu durum, İsrail’den sert bir karşılık buldu.

İSRAİL’DEN AĞIR SUÇLAMALAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ribera’nın “asılsız suçlamalarını” güçlü bir şekilde kınadığını duyurdu. Açıklamada, “Ribera, Hamas’ın propagandasının sözcüsü haline gelmekle” itham edildi. Ribera’nın Gazze’deki soykırımı gündeme getirdiği sözleri, uluslararası haber ajansları tarafından son dakika olarak duyuruldu ve dünya gündeminde önemli bir yer edindi.

RİBERA’NIN AÇIKLAMALARI

Tereza Ribera, Perşembe günü Paris’teki Siyasi Bilimler Akademisi’nde düzenlenen bir etkinlikte “Gazze soykırımı” demişti. Ribera, “Gazze’de yaşanan soykırım, Avrupa kentlerinde yayılan protestolara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 14 ülkenin acil ateşkes talebine rağmen, tek sesle konuşamayan ve hareket edemeyen Avrupa’nın iflasını ifşa ediyor” sözlerini sarf etti. İspanyol ve sosyalist bir politikacı olarak Ribera, Avrupa Komisyonu’nun altı başkan yardımcısından biri ve ülkesi İspanya’nın İsrail’in Gazze operasyonuna yönelttiği sert eleştirilerin önde gelen isimlerinden biri. Geçen ay, Politico’ya verdiği röportajda, “Gazze’deki açlık, yerinden edilme ve öldürme olaylarının çok büyük ölçüde soykırıma benzediğini” dile getirerek Avrupa Birliği’ni, İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması’nı askıya almayı değerlendirmeye çağırmıştı. Avrupa Birliği içinde, İsrail’e yaptırım konusundaki tartışmalar, Almanya’nın itirazı yüzünden ilerleyemiyor. Avrupa Komisyonu ise, bugüne kadar sadece İsrail’e insan haklarını ihlal etmeme ve uluslararası hukuka uyma çağrıları yapmış durumda.